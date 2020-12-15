РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Пожарные Подольского ТУ ГКО «Мособлпожспас» и войсковой части провели совместное пожарно-тактическое учение по тушению возгорания на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника 214-й пожарно-спасательной части Дмитрий Лизнев.

«15 декабря огнеборцы 4-го пожарного караула 214-й пожарно-спасательной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством начальника караула Дмитрия Хеба и пожарная команда войсковой части провели совместное пожарно-тактическое учение на двух пожарных автоцистернах по ликвидации условного пожара на складе ГСМ войсковой части в селе Шубино Домодедова», – сказал Лизнев.

По его словам, во время учения никто из участников не пострадал. Цель была достигнута, взаимодействие отработано. Слаженные действия пожарных расчетов позволили выполнить поставленные задачи точно и в срок.

Для максимального приближения тренировки к условиям действительности и более близкого подступа участников тушения к условному очагу горения ГСМ военнослужащий пожарной команды надел огнезащитный теплоотражательный костюм. Спецодежда предназначена для защиты огнеборца от воздействия высоких температур, влияния продуктов распада нефти и других концентрированных химических соединений кислотного и щелочного происхождения.

На исходной точке пожарный имитировал подачу пены на горящие горюче-смазочные материалы через ствол ГПС. Бесперебойную условную подачу огнетушащих средств по проложенной рукавной линии длиной почти 60 метров обеспечили огнеборцы 214-й пожарно-спасательной части Подольского ТУ.