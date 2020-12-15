РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. В городском округе Люберцы во вторник стартовала предновогодняя акция «Елка желаний «Мы вместе» партии «Единая Россия», которая направлена на исполнение желаний детей, оставшихся без попечения родителей, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

«23 ребенка из Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних написали открытки со своими мечтами и вложили их в конверты, которые украшают елку в помещении местного отделения партии «Единая Россия». В течение недели члены регионального и местного политсоветов, депутаты разных уровней, партийцы и сторонники будут открывать письма и готовить подарки для вручения ребятам из реабилитационного центра», - говорится в сообщении.

По словам исполнительного секретаря МОП Владимира Беловодского, есть традиции, которые должны продолжаться, несмотря на ограничения.

«Открывая сегодня «Елку желаний», я был уверен, что в этом году сбудутся мечты у многих ребят», – подчеркнул Беловодский.