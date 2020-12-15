РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Полицейские Подольска проводят проверку по сообщению о возгорании автомобиля в микрорайоне Кузнечики, поджигатели попали на видео, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

По информации сотрудников пожарной охраны, во вторник в 2:40 к ним поступило сообщение о возгорании автомобиля KIA Cerato на парковке на улице генерала Смирнова у дома №11. Возгорание ликвидировали сами жители до прибытия пожарных. В результате происшествия обгорел салон автомобиля на площади 3 квадратных метра.

«В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение от местного жителя о том, что возле одного из домов на улице Генерала Смирнова произошло возгорание его автомобиля. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку и ряд оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и розыск лиц, причастных к совершению противоправных действий», - сказал сотрудник.

Председатель совета многоквартирного дома №11 Виктор Макаров отметил, что камеры наружного наблюдения сняли кадры, как двое неизвестных облили бензином и подожгли автомобиль. Раздался хлопок и произошла огненная вспышка. Сработало несколько сигнализаций, жители дома и хозяин выбежали тушить авто. Они нашли на треть полную 5-литровую бутылку с горючей жидкостью. Видео происшествия, снятое с разных ракурсов, передали в правоохранительные органы.

У пострадавшего свой бизнес, он занимается горюче-смазочными материалами. В начале ноября на него также совершали нападение, которое попало на видео.