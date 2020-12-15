РИАМО – 15 дек. У социальной сети «ВКонтакте» обновился дизайн сайта, речь идет об иконках и шапке, сообщает Газета.ru.
«Шапка сайта стала белой (ранее была синего цвета), иконки стали заметнее и лаконичнее», - говорится в сообщении.
По словам представителей компании, благодаря изменениям пользователям теперь легче фокусироваться на общении и контенте.
«Теперь «ВКонтакте» выглядит похоже и узнаваемо на всех устройствах», - добавляется в сообщении.
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