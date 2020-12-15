РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Жители подмосковного Подольска до 24 декабря смогут выбрать на портале «Добродел» проекты инициативного бюджетирования для реализации в 2021 году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На портале «Добродел» началось голосование жителей Подольска за проекты инициативного бюджетирования на 2021 год.

«Так, жителям предстоит выбрать из инициатив депутатов Мособлдумы: установку детской площадки на улице Подольских Курсантов, 2/38; разработку проектно-сметной документации для устройства спортивного ядра школы №19; строительство спортплощадки у школы №14; приобретение спортинвентаря и смазочных средств для СШОР по лыжным гонкам; ремонт танцкласса ДК «Металлург»; ремонт входной группы МЦ Максимум»; приобретение баяна для СДК «Быково» или установку площадки для выгула собак в парке «Дубрава», - говорится в сообщении.

Голосование проходит по ссылке. Для участия необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. В поле «район» выбрать Подольск. Голосование продлится до 24 декабря.