РИАМО – 15 дек. Специальные места для пассажиров без масок создадут в самолетах компании «Аэрофлот», туда будут отсаживать людей, отказавших надеть средства индивидуальной защиты, сообщает «Интерфакс».

«Аэрофлот» заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима... Поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места»,— сказала пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

По ее словам, это общемировая практика и вынужденная мера.

Сейчас на борт самолета допускаются только пассажиры в масках и перчатках.​

Всего с начала пандемии в России выявлено 2 707 945 случаев коронавируса, зафиксировано 47 968 летальных исходов, выздоровели 2 149 610 человек.​

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- «Аэрофлот» будет отсаживать в самолетах пассажиров без масок. Сейчас на борт самолета допускаются только пассажиры в масках и перчатках.​

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