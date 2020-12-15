РИАМО - 15 дек. Опрос на тему «Безопасное детство» прошел в Московской области, он показал, что родители региона больше всего боятся, что их дети могут попасть в ДТП, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

В сентябре независимое исследовательское агентство MAGRAM Market Research по заказу правительства Московской области провело опрос на тему «Безопасное детство». В онлайн-интервью приняло участие 800 мам из всех муниципальных образований региона, имеющих детей в возрасте до 16 лет включительно.

«Несчастные случаи на дорогах, выпадение из окон, пожар, утопление в водоемах, насилие и хулиганские действия со стороны посторонних лиц – так, по мнению мам Московской области, выглядит пятерка ситуаций, наиболее угрожающих жизни и здоровью их детей», - говорится в сообщении.

Опрос показал, что восприятие угроз родителей меняется в зависимости от возраста ребенка. Так, мамы детей до семи лет сильнее боятся, что ребенок получит травму в результате несчастного бытового случая (42% респонденток), чем насилия со стороны посторонних лиц.

Родители детей младшего школьного возраста (7-10 лет) на второе и третье место поставили опасность для ребенка стать жертвой пожара или произвола, насилия со стороны окружающих (60% и 58% соответственно). А родители детей среднего и старшего школьного возраста (11-16 лет) больше всего боятся влияния наркотиков и алкоголя (51%).

Согласно исследованию, большинство родителей стараются оградить детей от возможных угроз. Для этого они обеспечивают постоянный присмотр за детьми, рассказывают им о правилах поведения в разных ситуациях, создают безопасное пространство дома.

Но некоторые родители, несмотря на потенциальные угрозы, не всегда присматривают за несовершеннолетними детьми. Так, взрослые не оставляют в одиночестве детей младше шести лет на регулярной основе, однако 14% родителей делают это время от времени. 10% мам регулярно оставляют детей 7–10 лет дома без присмотра, еще 67% периодически.

90% опрошенных заявили, что регулярно беседуют с несовершеннолетними детьми на тему безопасного поведения. Родители объясняют детям правила дорожного движения, обращения с огнем, поведения на водоемах и прочие.

При этом 10 % родителей не проводят регулярных профилактических бесед. Чаще всего такой подход встречается в отношении детей в возрасте до шести лет (16% родителей не ведет с ними бесед на тему безопасного поведения), реже в отношении детей возрасте от семи до десяти лет (только в 2% случаев).