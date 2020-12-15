РИАМО - 15 дек. Педагог детской школы искусств Электростали Лариса Яковлева вошла в пятерку лучших преподавателей страны на смотре общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В отборочном этапе конкурса участвовали 446 человек из 56 регионов страны.

«Педагог растит талантливых учеников почти 30 лет. Успехи ее воспитанников давно вышли за пределы Подмосковья. А сама Лариса Яковлева не раз становилась победителем конкурсов профессионального мастерства», — говорится в сообщении.

Яковлева пришла преподавать в детскую школу искусств в 19 лет. Педагогом стать не мечтала, хотелось, как и большинство выпускников, выступать в составе оркестра. Но работа с детьми увлекла — вдохновили их успехи.

Сейчас педагог преподает в школе искусств, занимается и выступает с оркестрами. Помимо преподавательской и творческой деятельности находит время делиться опытом — женщина написала букварь для малышей «Играем на скрипке с улыбкой». На страницах пособия — ноты, красочные картинки и рекомендации по уроку. По этому пособию работают педагоги в Подмосковье и в других регионах РФ.

Мечта Яковлевой — создать в городе любительский симфонический оркестр. Многие выпускники школы искусств выбрали профессию врача или экономиста, а умение играть на инструментах осталось. Именно из таких музыкантов педагог и хочет собрать ансамбль, чтобы вечерами играть для души.