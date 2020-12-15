РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В подмосковном Подольске депутаты подарили два стога сена жительнице села Сертякино, которая разводит коз и кур, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольские депутаты, члены фракции «Единая Россия» Глеб Козельцев и Павел Красновид подарили два стога сена жительнице села Сертякино для поддержки ее фермерского хозяйства», - говорится в сообщении.

Женщина разводит коз и кур, она стала первым получателем целевой помощи от недавно созданной Ассоциации подольских фермеров.

«Если вы держите малое хозяйство и проживаете в городском округе Подольск - присоединяйтесь к ассоциации, чтобы получать поддержку и дополнительное образование по специализации фермерство и домохозяйство», - сказал Козельцев.