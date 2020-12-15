РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Проект «Сделано в Красногорске», призванный поддержать местных предпринимателей во время пандемии коронавируса, удостоен премии «Время инноваций», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Проект поддержки предпринимателей «Сделано в Красногорске» удостоен юбилейной X премии «Время инноваций - 2020». Организаторы онлайн-агрегатора, где представлены местные производители товаров и услуг, - администрация округа совместно с Торгово-промышленной палатой Красногорска», - говорится в сообщении.

Независимая премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах. В нынешнем году лауреатами стали РЖД, ряд операторов сотовой связи, автомобильные концерны, производители красок и другие.

«Сделано в Красногорске» – это проект и для предпринимателей, и для жителей. Мы запустили его в апреле, чтобы горожане познакомились с теми, кто работает совсем рядом и, находясь на самоизоляции, смогли заказывать товары местного производства с доставкой и пользоваться услугами, к примеру, образовательных центров, в режиме онлайн. А малый бизнес, таким образом, получил дополнительную возможность найти покупателей», - отметила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Сегодня резидентов агрегатора GOKRASNOGORSK.RU - больше 90, сервисом пользуются тысячи красногорцев.

Чтобы стать участником проекта «Сделано в Красногорске», представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в штаб поддержки предпринимателей: 8(495)540-54-97, info@krascci.ru.