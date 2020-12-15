РИАМО - 15 дек. В споре между Минэкологии Подмосковья и организаторами незаконной свалки в деревне Мошницы городского округа Солнечногорск десятый Арбитражный апелляционный суд вынес решение в пользу регионального ведомства, теперь нарушителям предстоит возместить трехмиллионный ущерб, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

«Нарушители устроили свалку в особо крупных размера. Общая площадь размещения строительных отходов превысила 6 тысяч квадратных метров. Рассчитанный ущерб составил более 3 миллионов рублей», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Министерство оштрафовало компанию на 170 тысяч рублей по итогам административного расследования, однако возмещение ущерба в добровольном порядке не последовало. Далее Минэкологии подало иск в Арбитражный суд региона, который подтвердил правоту ведомства. Компания–нарушитель не смогла оспорить это решение, так как суд высшей инстанции оставил предыдущее решение в силе.

Ранее инспекторы экологического надзора уличили компанию ООО «ВИА-Групп» в том, что по ее вине на участке земель, которые предназначаются для гражданского строительства, организована насыпь грунтов и строительных отходов высотой до метра.