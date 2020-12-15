РИАМО - 15 дек. С начала ноября управляющими организациями были выполнены 85,8% заданий в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» по обследованию балконов, лоджий, козырьков и выходов на крыши многоквартирных, которые были выключены в расширенный чек-лист обязанностей УК, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.

В «Единой государственной информационной системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области» управляющими компаниями было выполнено свыше 110 тысяч заданий.

«Этот программный продукт позволяет осуществлять регулярный мониторинг текущего состояния многоквартирных домов Подмосковья и контроль за проведением работ по устранению сотрудниками УК нарушений в режиме реального времени», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В тройке городских округов, где управляющими организациями были продемонстрированы высокие показатели в виде 100% выполненных заданий, оказались Молодежный, Звездный Городок и Восход.

В «зеленую» зону вошли и компании городских округов Богородский, Власиха, Дубна, Зарайск, Истра, Клин, Королев, Котельники, Лобня, Луховицы, Люберцы, Подольск, Протвино, Пущино, Сергиево-Посадский, Серпухов, Черноголовка, Шаховская, Щелково, Электрогорск.

Промышленная эксплуатация мобильного приложения «Проверки Подмосковья» началась в 2019 году. Программа позволяет Госжилинспекции ежедневно контролировать исполнение управляющими компаниями их обязанностей в виде устранения сосулек и снежных навесов на кровлях и козырьках подъездов, восстановления освещения, уборки и дезинфекции мест общего пользования, регулярных осмотров балконов, лоджий, козырьков, а также выходов на крыши МКД.