РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. В Щелкове завершилось строительство здания склада сырья для производственно-складского комплекса «Стильные Кухни» площадью более 7 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«С момента начала строительства на объекте проведено пять проверок. Если в ходе итоговой проверки инспекторами не будет обнаружено нарушений, до 21 декабря в Главгосстройнадзоре будет поднят вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии проектной документации», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Введение объекта в эксплуатацию позволит оптимизировать логистику, нарастить объемы производства кухонной мебели и в перспективе увеличить количество рабочих мест до 26 человек. На данный момент на производстве выпускают порядка 3 тысяч комплектов мебели в месяц.