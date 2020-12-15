РИАМО – 15 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не будет до ежегодной пресс-конференции с главой государства Владимиром Путиным проводить свои ежедневные брифинги для СМИ, сообщает ТАСС.

Ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году пройдет 17 декабря. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

«Да, это так», - сказал официальный представитель Кремля на вопрос о том, отменяются ли его ежедневные брифинги.

Ранее пресс-секретарь Путина анонсировал продолжительную по времени пресс-конференцию главы государства.​

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