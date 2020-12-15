РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Традиционные новогодние утренники в детских садах городского округа Люберцы состоятся с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности, говорится в сообщении управления образованием администрации муниципалитета.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации праздничные мероприятия в детских садах пройдут с соблюдением профилактических мер, в том числе без пересечения детских коллективов, без приглашенных и гостей. Данные меры необходимы для сокращения контактов и сохранения здоровья детей и педагогов», - говорится в сообщении.

На утренниках дети не останутся без традиционных новогодних персонажей - Деда Мороза и Снегурочки. Образовательные учреждения располагают достаточными ресурсами - кадровыми, техническими, организационными и методическими - для самостоятельного проведения таких мероприятий.