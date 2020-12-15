РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов вручил благодарственные письма пяти волонтерам Щелкова из благотворительного фонда «Рождественская звезда», передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«В период пандемии, особенно первой волны, большая нагрузка легла на волонтеров. Можно сказать, именно волонтеры приняли на себя самую тяжелую работу и при этом делали ее бесплатно. Сейчас в Мособлдуме мы рассматриваем на законодательном уровне, как поощрять таких людей», - сказал Черкасов.

Кроме того, он вручил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» руководителю благотворительного фонда «Рождественская Звезда» и члену регионального штаба ОНФ Алексею Фураеву.