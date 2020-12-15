РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Учреждения сферы молодежной политики подмосковного Подольска празднично украсили к Новому году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Учреждения сферы молодежной политики к встрече Нового года готовы! Праздничное настроение создает новогоднее оформление», - говорится в сообщении.

По словам замглавы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяны Ропот, красиво украшен Дворец творчества молодежи в микрорайоне Красная Горка.

Все занятия и мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.