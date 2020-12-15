РИАМО - 15 дек. В текущем году за зарастание земли борщевиком в Подмосковье начислили в четыре раза больше штрафов, чем в прошлом году, благодаря цифровизации контрольно-надзорной деятельности на территории региона, сообщила РИАМО министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала года сумма назначенных штрафов выросла до 254,2 миллиона рублей.

«Начисляют штрафы административные комиссии городских округов Московской области по результатам рассмотрения актов осмотров земельных инспекторов и общения с правообладателями участков. С начала года административные комиссии городских округов Московской области рассмотрели более 5,5 тысячи дел. Штрафы, как правило, начисляются не сразу, правообладателям дается шанс начать обрабатывать землю», - сказала Адигамова.

По ее словам, на правообладателей, которые не принимают никаких мер по приведению своей земли в порядок, налагается штраф. В Подмосковье с начала года начислены штрафы на правообладателей 2750 земельных участков.

Она отметила, что контрольно-надзорная деятельность перешла в «цифру» в 2019 году, когда план осмотров на год стал формироваться программой на основе риск-ориентированного подхода, а земельные инспекторы стали выезжать на участки с мобильным приложением «Проверки Подмосковья» вместо бумажных актов осмотра.

Министр добавила, что эффективность земельного контроля возросла на 52% по сравнению с 2018 годом, когда цифровые технологии не применялись. В 2018 году без использования цифровых технологий в Подмосковье осмотрели 26,5 тысячи земельных участков, в 2019 году - более 30,5 тысячи участков, а в 2020 году - более 40,4 тысячи земельных участков.

Среди фиксируемых на земельных участках нарушений - самозахват, неиспользование и нецелевое использование земли. Также в последние годы фиксируют наличие на участках борщевика. Наибольшие суммы штрафов начисляются как раз за наличие на земельных участках этого опасного растения.

В пятерку лидеров по суммам начисленных штрафов входят городской округ Клин, где штрафы превысили 43 миллиона рублей, городской округ Солнечногорск - 41 миллион рублей, Рузский округ - 40,2 миллиона рублей, городской округ Егорьевск - 28,1 миллиона рублей и Можайский округ - 18,5 миллиона рублей.