Из-за пандемии большинство границ остаются закрытыми, многие страны Европы вводят локдауны и закрывают горнолыжные курорты. Москвичам праздник тоже ограничили – отменили главный новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» и массовые мероприятия. Хотя власти Питера попросили не приезжать на Новый год, а Калининград еще не определился, российские курорты продолжают принимать туристов. Так что предстоящие зимние каникулы – еще один шанс открыть для себя Россию. Обозреватель РИАМО узнала, какие развлечения доступны туристам в зимние праздники в разных уголках страны и какие там действуют ограничения.

Снежный Петергоф и дешевое жилье в Питере

Хотя в этом году из-за коронавируса власти северной столицы ввели жесткие ограничения на все зимние каникулы, провести праздники в любимом городе никто не запретит. Тем более, цены на жилье из-за отсутствия иностранных туристов по-прежнему довольно низкие.

Например, за 3700 рублей можно снять номер на двоих в отеле 4 звезды Best Western или в гостинице «Октябрьская» у Московского вокзала. Еще дешевле можно поселиться в небольших отелях с включенным завтраком или снять атмосферную квартиру в центре. Стоит учесть, что продления работы метро не планируется, поэтому тем, кто поселится дальше от центра, придется пользоваться такси.

Походить по музеям не получится: с 30 декабря по 10 января запрещается посещение музеев, выставок, театров, концертов и прочих мероприятий численностью более 50 человек. Экскурсии по популярным маршрутам тоже планируется временно прекратить, как и работу катков.

Посидеть в кафе и ресторанах, в том числе при отелях, будет проблематично: с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января заведения общепита будут работать с 6:00 до 19:00, а с 30 декабря по 3 января и вовсе будут закрыты. Впрочем, можно закупиться продуктами и устроить ужин в номере, а гуляя по улицам, согреваться кофе и глинтвейном навынос.

Совсем без праздника гости города не останутся. Хотя традиционных гуляний и салюта в новогоднюю ночь на Дворцовой не будет, дух праздника можно будет ощутить на Манежной площади, недалеко от Невского проспекта. Площадь и прилегающие улицы — Кленовую и Малую Садовую – украсят фотозоны, нарядная елка и ярмарка, где можно будет купить сувениры, глинтвейн, сладости и многое другое.

Кроме того, никто не отменял прогулки по окрестностям Питера. Так, у туристов будет прекрасная возможность увидеть заснеженный Петергоф – вход в Нижний парк, Ораниенбаум и парк «Александрия» свободный, они открыты ежедневно.

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Праздник с размахом в Калуге

В 2021 году Калуга станет новогодней столицей России – Новый год там планируют отметить с размахом. Город украсят в стиле ретрофутуризма, с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи и технологиям 21 века. Главными героями праздника станут Ученый, Мастерица, Спортсмен и Хозяюшка.

Для туристов подготовили большую праздничную программу: гуляния растянутся почти на месяц — с 12 декабря по 9 января, а в новогоднюю ночь обещают веселье до четырех утра на площади Старый торг с хороводами и шампанским. Жилье в отеле лучше бронировать уже сейчас – ожидается большой наплыв туристов.

Большинство активностей – уличные, поэтому одеваться стоит теплее. Среди мероприятий, которые стоит посетить: парад Дедов Морозов и Снегурочек, конкурс на лучший костюм, открытие проекта «Калуга – Новогодняя столица России» и зимний фестиваль уличных театров с яркими перформансами. Семьям с детьми тоже будет чем заняться, например, посетить резиденцию калужского Деда Мороза с увлекательной экскурсией.



Про коронавирус в городе, конечно, не забыли. На территории региона запрещено обслуживание в ресторанах и кафе с 00:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос. Также в это время запрещены вечеринки в ночных клубах.

Зато можно от души развлекаться в парках и на катках, пункты проката спортивного снаряжения работают. Развлекательные мероприятия не запрещены, но в местах их проведения проходит усиленная дезинфекция.

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Хаски и кедровые орешки на Алтае

С 15 декабря по 15 января в регионе официально запрещены любые массовые мероприятия, но не ради них стоит ехать на Алтай. Лучшее, что можно здесь увидеть, – красивейшая природа и сибирская экзотика. Для полного погружения лучше останавливаться в эко-отелях или на турбазах. Это экономично и атмосферно, цены за номер начинаются от 2000 рублей в день.

В турах, которые предлагают в этом сезоне, сочетается активный отдых и экскурсии. Например, можно отправится к Мультинским озерам, увидеть горы Катунского заповедника и застывший Камышлинский водопад. Местное чудо – лебеди, зимующие на незамерзающих алтайских озерах. Вместе с гидом-травником туристы могут собрать чай «из-под снега» и попробовать местный мед, а еще посетить музей семьи Рерихов и познакомиться с традициями старообрядцев. Стоимость экскурсий начинается от 10 тысяч рублей.

Кстати, в Белокурихе уже открыли горнолыжный сезон, туда же в этом году переехал алтайский Дед Мороз. В его новой резиденции проводятся уличные праздники с катанием на хаски.



Алтайский край — один из немногих регионов, где рестораны продолжают работать без ночных ограничений, но шоу-программы там запрещены. Зато есть возможность устроить праздничный ужин и продегустировать местные блюда вроде супа кочо и сладостей из кедровых орехов.

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Нижний Новгород

Многие москвичи планировали провести зимние каникулы в Нижнем Новгороде, но ограничения из-за пандемии здесь серьезные, особенно в новогоднюю ночь.

Рестораны во всей Нижегородской области с 19:00 31 декабря до 8:00 1 января будут работать только на вынос. Катки будут открыты, но с ограничениями: купить билеты можно только онлайн, а на льду смогут находиться не более 25 человек. Массовые гуляния также попали под запрет.

Тем не менее, можно заказать автобусно-пешеходную экскурсию с осмотром основных достопримечательностей или самостоятельно погулять по городу. Непременно стоит прогуляться по местному Арбату – улице Большая Покровская, Рождественской улице и обязательно прокатиться в метро. Также можно заглянуть на городскую ярмарку и посетить Нижегородский кремль – памятник военно-оборонительного искусства XVI века. И конечно – полюбоваться на Волгу с Чкаловской лестницы. Из музеев особенно интересно побывать в усадьбе Рукавишниковых.



Уютных мини-отелей и гостиниц в Нижнем достаточно. Кроме того, можно поселиться за городом, например, можно пожить в усадьбах на берегу реки, прокатится на тройке и полакомиться блюдами из русской печи.

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Олени и снегоходы в Карелии

Вместо новогодних застолий в ресторанах, которые здесь не будут работать в новогоднюю ночь с полуночи и до 6 утра, в Карелии доступна масса зимних развлечений для любителей активного отдыха: гонки на снегоходах, катание на оленьих упряжках и на лыжах по заснеженным тропам и даже полет на вертолете на остров Кижи. Посетить стоит и водопад Кивач, а еще прогуляется по дендрарию, где растет карельская береза. По дороге гиды познакомят туристов с историей края, местными традициями и обрядами. Любители местной кухни смогут пройти мастер-класс по изготовлению национальных карельских пирожков – калиток.



Культурные развлечения будут доступны: музеи и театры работают, но с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Останавливаться туристы предпочитают в гостевых домах и коттеджах.

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Новый год в ресторане в Казани

Один из регионов, где можно встретить Новый год в ресторане — Татарстан. Правда, работать заведения общепита в ночь на 1 января будут только до 03:00, также там рекомендовано отказаться от танцполов. В Казани вместо оливье можно побаловать себя блюдами татарской кухни, например, попробовать эчпочмаки (пирожки) и катламу (мясной рулет).

Новогодние мероприятия здесь отменять не планируют. В новогоднюю ночь можно будет гулять по площадям, паркам и скверам. Главная елка со светодинамическим куполом для светомузыкального шоу откроется 24 декабря. Рядом разместятся торговые ряды. В парке Горького на главной аллее развесят 200 звезд, а в парке Урицкого гирляндами оформят каналы так что фото для Instagram гарантированы.



Гостей ждет насыщенная программа – до 10 января состоится почти 100 бесплатных мероприятий. Туристы увидят выступления уличного театра маски «Странствующие куклы господина Пэжо», посетят ретро-карнавал в духе советского Нового года, потанцуют под выступления диджеев на передвижной музыкальной платформе.

С бронирование жилья стоит поторопиться. На данный момент отели Казани уже заняты на 90%. В них проходят проверки на соблюдение антиковидных мер.

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Царство льда в Екатеринбурге

В Екатеринбург на Новый год стоит отправляться самым морозостойким туристам. Никаких ограничений на въезд в регион не планируется, а авиабилеты можно купить по весьма привлекательной цене – от 3 до 5 тысяч рублей в одну сторону.

В пандемию театры, музеи и другие учреждения столицы Урала работают в режиме загрузки 50%, но новогодние представления пока не отменены. Традиционная новогодняя ярмарка состоится. Главную городскую площадь украсит елка, а улицы – яркая иллюминация, а вот от ледяных горок и аттракционов в этот раз решили отказаться.

Любителям зимних видов спорта тоже есть, где разгуляться. 27 ноября в городе стартовал сезон массового катания на коньках, самые популярные находятся у стадиона «Юность», в парке имени Маяковского, выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» и возле небоскреба «Исеть».

Также открыты горнолыжные трассы. На территории горнолыжного комплекса «Уткус», который находится в черте города, можно не только прокатиться с ветерком, но и пожарить шашлыки, попариться в бане или горячих источниках. В 40 километрах от города расположены горы повыше – Пильная и Теплая.

Каждый год в Екатеринбурге проводят фестиваль ледовых скульптур, и нынешний сезон не станет исключением. На площади 1905 года вырастут замысловатые фигуры, а лучшая команда получит приз – 100 тысяч рублей.

Здесь же можно купить подарок из уральских самоцветов – яшмы, горного хрусталя, аметиста и других минералов. В местном музее можно увидеть настоящие уральские самоцветы, а еще стоит подняться на смотровую площадку башни «Высоцкий», чтобы полюбоваться панорамой города.

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Море и горы в Сочи

Культурно-массовые мероприятия отменены и по всему Краснодарскому краю, заведения общепита работают до полуночи, а посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Впрочем, сюда стоит ехать, чтобы погулять по морскому побережью и одновременно полюбоваться на снежные вершины Кавказских гор. В Сочи открылись 22 зимних пляжа с беседками и настилами, которые регулярно проходят санобработку. Также до 20 января в городе будут работать рождественские ярмарки и новогодние базары.



Даже если вы не катаетесь на горных лыжах или сноуборде, стоит хотя бы пару дней пожить и подышать горным воздухом на курорте Роза Хутор, где, помимо дорогих отелей, можно снять и бюджетное жилье. В Олимпийской деревне на высоте 1100 метров открыта резиденция Деда Мороза, где дети смогут написать письмо зимнему волшебнику. Полюбоваться горными пиками можно, поднявшись на канатке до высшей точки курорта – отметки 2320 метров.

Кроме того, на Кубани можно посетить 30 этно-гастрономических центров, чтобы попробовать блюда черноморской кухни и местные вина.

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Дворцы и пещеры в Крыму

В Крыму с 20 декабря по 15 января отменяются все массовые праздничные мероприятия, развлекательные центры закроют. Концерты на территории гостиниц и отелей тоже запрещены. С 22:00 двери закрывают двери ночные клубы и заведения общепита. Ожидается, что для создания новогоднего настроения по улицам Севастополя пройдет оркестр, наряженный в костюмы Дедов Морозов.

Между тем, некоторые гостиницы обещают программы с салютом и крымские морепродукты.

Тем, кто не любит морозы, удастся подышать морским воздухом и немного погреться: на Южном берегу температура зимой поднимается до плюс 15 градусов. Конечно поплавать в море не получится, но прогуляется по зимним набережным Черного моря – вполне.

Экскурсии в музеях полуострова не отменят – их будут проводить для групп до 10 человек, с соблюдением дистанции и использованием аудиогидов. Зимой особенно интересно посетить самые известные дворцы Крыма – Ливадийский, Юсуповский, Воронцовский. Открыт будет и Никитский ботанический сад.

Если погода позволит, поклонники экстрима могут отправиться с лыжами на снежные склоны Ай-Петри или исследовать пещерные города. Любителям гастрономии придутся по душе крымские винные туры. Зимой цены на экскурсии в ниже, чем в летний сезон, а дороги, если путешествовать на автомобиле, менее загружены.