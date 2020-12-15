РИАМО - 15 дек. Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, нанесшего женщине смертельные ранения в Дмитровском городском округе, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Им оказался 25-летний местный житель, который в ближайшее время будет доставлен в следственные органы», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

ЧП произошло во вторник около одного из магазинов. Полицейские немедленно объявили план «Перехват». Подозреваемого задержали в такси.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, во вторник около 12 часов дня задержанный увидел в магазине женщину. После подозреваемый вышел за ней и стал преследовать. Затем он бросился на женщину и нанес ей не менее четырех ударов в спину и шею. После убийца скрылся с места преступления.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен следователю.

Подозреваемый не смог объяснить мотив убийства на допросе.