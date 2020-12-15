РИАМО - 15 дек. Согласно социологическому исследованию, большинство жителей Московской области считают свой регион лучшим местом для жизни, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Социологическое исследование было проведено по заказу ГУСК региона. В начале ноября независимое исследовательское агентство MAGRAM Market Research опросило 3,2 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в городах и селах Московской области, чтобы узнать, как они относятся к своему региону.

«Абсолютное большинство (68%) гордятся своим местом жительства и считают его более подходящим местом проживания, чем Москва или какой-либо другой регион России. Среди плюсов жители отмечают природу и экологию Подмосковья, тишину, спокойствие и размеренный образ жизни», - говорится в сообщении.

Сравнивая регион со столицей, две трети респондентов (64%) заявили, что предпочитают жить в Московской области, 19% – в Москве, остальные не увидели разницы.

Опрошенные отмечали, что в столице больше возможностей, выше уровень жизни, более развита инфраструктура. Но в области лучше экология, меньше суеты и пробок, более спокойная и размеренная жизнь ближе к природе, а Москва все равно недалеко, если возникнет необходимость воспользоваться предоставляемыми ею возможностями.

Более половины опрошенных (56%) считают, что жизнь в Московской области лучше, чем в других регионах (не считая столицу). Доля тех, кто считает наоборот, невелика – таких всего 6%. Еще примерно 16% не видят разницы в уровне жизни, а каждый пятый не может оценить различия.