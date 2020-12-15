РИАМО - 15 дек. За минувшую неделю в Подмосковье ввели вэксплуатацию семь жилых домов на 2372 квартиры, еще выдали 18 разрешений на строительство – 15 нежилым и 3 жилым объектам, введено 24 здания, среди них 17 – нежилые объекты, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Два дома на 336 квартир в деревне Пирогово и дом на 792 квартиры в районе микрорайон 36 введены в эксплуатацию в Мытищах, дом на 240 квартир ввели в поселке Родники в Раменском, дом на 301 квартиру в ЖК «Олимпийский» и на 15 квартир в ЖК «Морозовка» – в Чехове, дом на 688 квартир в микрорайоне Саввино – в Балашихе», - сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

На территории региона будут построены три новых объекта: на 180 квартир в микрорайоне Потапово - 3А в Щелкове, два дома в деревне Глухово в Красногорске.

Среди нежилых объектов на прошлой неделе введены: три ФАПа на 25 посещений каждый в деревне Пущино в Серпухове, в селах Пирочи и селе Октябрьское в Коломне, две встроенные поликлиники для взрослых и детей в деревне Пирогово в Мытищах, торгово-выставочный центр в Одинцовском городском округе, в деревне Лапино, складской комплекс в Химках на улице Горная и другие объекты.

Разрешения на строительство были выданы: детскому саду на 200 мест в сельском поселении Федоскинское в Мытищах, молочно-товарной ферме на 6,4 тысячи дойных коз с выращиванием ремонтного молодняка в Щелковском городском округе, складскому комплексу в Наро-Фоминске, производственно-складскому зданию в Солнечногорске в деревне Дубинино.