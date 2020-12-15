РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Энергетики приступили к реконструкции подстанции «Северово», которая обеспечивает энергоснабжением Подольск, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Энергетики компании «Россети Московский регион» реконструируют подстанцию «Северово», введенную в эксплуатацию в 1964 году и в настоящее время обеспечивающую электроснабжением семь населенных пунктов, среди которых Подольск, более 150 социально значимых объектов, в том числе Подольский электромеханический завод и Ледовый дворец «Витязь», - говорится в сообщении.

В ходе реконструкции, включенной в долгосрочную инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», в 1,5 раза увеличится мощность питающего центра за счет замены двух существующих трансформаторов на два трансформатора большей мощности. Прирост мощности даст возможность подключения новых потребителей электроэнергии в одном из крупнейших промышленных районов Подмосковья.

Кроме того, будет проведена реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) подстанции с расширением его на две линейные ячейки для подключения проектируемой кабельной линии «Северово - Фетищево». Строительство данных транзитных линий позволит в два раза повысить надежность электроснабжения питающих центров в Подольске и новой Москве: «Северово» и «Фетищево».

Новое ОРУ будет укомплектовано современным оборудованием, адаптированным к местным климатическим условиям, имеющим низкую степень аварийности и большой межремонтный период.

«Также планируется строительство общеподстанционного пункта управления (ОПУ) подстанции для размещения аппаратуры релейной защиты, автоматики и управления, связи и телемеханики, отвечающей всем требованиям программы цифровой трансформации, принятой в компании «Россети Московский регион». В настоящее время идет заливка фундаментов для установки силового оборудования и строительства ОПУ, проводятся подготовительные работы по монтажу новых силовых трансформаторов на проектные места», - отмечается в материале.

Осуществление всего комплекса мероприятий по реконструкции ПС «Северово» намечено на конец 2022 года.