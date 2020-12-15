РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш») отгрузил второй комплект емкостей системы аварийного охлаждения зоны реактора на АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«АО «ЗиО-Подольск» изготовило и отгрузило комплект основного оборудования для АЭС «Руппур». В Республику Бангладеш отправили второй комплект емкостей системы аварийного охлаждения зоны реактора (САОЗ). Оборудование предназначено для оснащения реакторного зала второго энергоблока атомной станции», - говорится в сообщении.

Емкости аварийного охлаждения зоны входят в состав реакторной установки, по одной на каждую петлю теплоносителя первого контура. САОЗ предназначена для автоматической подачи охлаждающего раствора борной кислоты в активную зону реактора в случае утечки теплоносителя, включается в работу при аварийной разгерметизации первого контура.

Общий вес отгруженной продукции составил 156 тонн. Оборудование имеет 50-летний ресурс эксплуатации. Аппараты доставляют железнодорожным транспортом в морской порт Санкт-Петербурга, где их перегружают на баржу и отправляют в Бангладеш уже морским путем.

Конструкторскую документацию разработали специалисты департамента оборудования атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 мегаватт каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион ГК «Росатом».

АО «ЗиО-Подольск» – один из крупнейших производителей высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, судостроения. 100% атомных электростанций России, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске, оснащены оборудованием с маркой «ЗиО». ПАО «ЗиО-Подольск» является первым и единственным предприятием в России которое изготавливает витые теплообменные аппараты для низкотемпературной переработки газа по проекту «Ямал СПГ».