РИАМО - 15 дек. Аграрии Московской области с начала текущего года приобрели 891 единицу сельскохозяйственной техники и оборудования, в 2019 году аграрии закупили к этому моменту 658 единиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В Подмосковье сейчас идет период активной реализации урожая года. И это пик закупок сельхозмашин и оборудования. Отмечу, что с начала года парк техники в сельхозпредприятиях региона увеличился на 891 машину, что на 133 сельхозмашин больше прошлогодних показателей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, в основном закупалась отечественная конкурентоспособная техника. Она не уступает иностранным аналогам, а иногда и превосходит по своим техническим характеристикам. Также она более дешевая в обслуживании.

Так, приобретены 133 новых трактора, 41 зерноуборочный и 13 кормоуборочных комбайнов, а также 704 грузовика, сеялок и прочих сельскохозяйственных агрегатов.

Современная сельскохозяйственная техника позволяет Подмосковью оставаться в числе лидеров среди регионов страны по многим отраслям сельского хозяйства.