РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Свыше 9 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 392 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 130 697 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 540 человек. Выздоровели и выписались 92 219 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 9 065 (плюс 147)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- «Аэрофлот» будет отсаживать в самолетах пассажиров без масок. Сейчас на борт самолета допускаются только пассажиры в масках и перчатках.​

- Более 28 тысяч россиян привились от коронавируса. Во всех регионах страны развернуто 89 медорганизаций, принимающих оптовые партии вакцины от Covid-19 для распределения.

- В Москве будут проверять соблюдение антиковидных мер по материалам соцсетей. Размещенное в Сети видео с нарушением мер по коронавирусу может быть поводом для назначения штрафа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.