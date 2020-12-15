РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Нейрохирурги городской больницы №1 подмосковного Красногорска спасли пациентку, страдавшую аневризмой головного мозга, в случае разрыва которой женщина могла с 80% вероятностью умереть, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

В Красногорскую горбольницу №1 обратилась 30-летняя пациентка с жалобами на постоянную головную боль в области затылка, слабость и онемение в левой руке.

«На МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника выявлено объемное образование с признаками компрессии (сдавливания – ред.) ствола мозга. Для оценки состояния сосудов и уточнения диагноза была проведена СКТ-ангиография, которая выявила аневризму (расширение, возникшее из-за поражения стенок сосуда – ред.) мозжечковой артерии», - говорится в сообщении.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Красногорский горбольницы №1 Дмитрия Кудрявцева, разрыв аневризмы является угрожающим жизни состоянием, а ее рост - причиной нарушения функций головного мозга.

«Хирургия аневризм задней циркуляции является сложным разделом сосудистой нейрохирургии. Мировая статистика гласит, что смертность от разрыва аневризмы задней циркуляции в первые 48 часов составляет 80%, в то время как при разрыве аневризм передней циркуляции - 23%», - отметил Кудрявцев.

Он добавил, что пациентку экстренно госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Женщине удалили аневризму с участком сосуда.

«Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка выписана и находится на амбулаторном наблюдении», - заключается в материале.