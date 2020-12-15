РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В Подольске за минувшие сутки выявили 58 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 6 395 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 392 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 58 случаев заболевания. Всего в округе зафиксировали 6 395 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего в настоящий момент в Московской области выявлено 130 697 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 540 человек. Выздоровели и выписались 92 219 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.