РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. В Домодедове с торгов реализовали 17 соток земельного участка за 21,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«В городском округе Домодедово на прошедшей неделе прошли торги за земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в микрорайоне Барыбино площадью 17 соток. Сумма выкупа земли превысила 21,3 миллиона рублей. В торгах за земельный участок участвовали три претендента, а начальная цена земли - 4,1 миллиона рублей была превышена в 5 раз», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Участок находится в границах населенного пункта, поэтому может использоваться для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов и иных правил и нормативов.

На участках за пределами населенных пунктов строить здания нельзя, земля может использоваться исключительно для производства сельскохозяйственной продукции.

Адигамова также добавила, что в Подмосковье ведется постоянная работа по сдаче в аренду и собственность земельных участков, в том числе через торги. Это помогает вовлечению земель в хозяйственный оборот и пополнению бюджета.