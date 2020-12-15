РИАМО - 15 дек. Всероссийская перепись населения завершилась в труднодоступных районах Чукотки, в ней участвовали почти 30 тысяч жителей, теперь перепись стартовала в отдаленных районах Тюменской области, сообщается на сайте ВПН.

В Чукотском автономном округе перепись стартовала 10 ноября. За месяц переписчики обошли 43 населенных пункта в трех районах и трех городских округах. Все 99 полевых переписчиков, которые работали в труднодоступных поселениях Чукотки, — местные жители.

«Мы подбирали их с учетом проживания на данных территориях. Преимущественно это женщины среднего возраста, работники администраций», — сказала начальник отдела статистики населения и здравоохранения Хабаровскстата Людмила Молодковец,

В декабре Всероссийская перепись населения стартовала и в труднодоступных районах Тюменской области, кроме Ханты Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь перепись продлится до мая 2021 года. За это время будут переписаны предположительно более 21 тысячи человек в 189 отдаленных и труднодоступных поселениях девяти муниципальных районов.

В декабре также продолжается перепись в труднодоступных районах Свердловской области.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале госуслуг.