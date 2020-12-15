РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В рамках масштабной образовательной акции «Всероссийский единый урок «Права человека», приуроченной к празднованию Международного дня прав человека и Дня Конституции РФ, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Мытищах Елена Карпова провела для учащихся гимназии №16 тематический урок «Конституция РФ, права и обязанности», сообщается на сайте администрации горокруга.

Карпова рассказала ребятам об основных законодательных актах, регулирующих права человека в Российской Федерации, о работе уполномоченного по правам человека в Московской области, его полномочиях и задачах.

«Для школьников была проведена правовая викторина «Знатоки права», в ходе которой ребята познакомились с основными личными правами: правом на жизнь, правом на свободу и личную неприкосновенность, правом на достойную жизнь, на труд и отдых. Также были даны определения таким понятиям, как «Конституция», «декларация», «закон», «Конвенция». Ребята с интересом слушали выступление правозащитника о конституционных правах, охотно отвечали на вопросы, решали задачи, разгадывали анаграммы и выполняли другие задания», - говорится в сообщении.

По итогам викторины Карпова отметила самых активных ребят и вручила победителям дипломы. Все остальные ребята за участие в викторине получили закладки с разной тематикой из библиотеки уполномоченного по правам человека в Московской области.