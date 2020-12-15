РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. В городском округе Мытищи госавтоинспекторы рассказали воспитанникам детского сада правила поведения в транспорте и на дороге, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

В Мытищах сотрудники Госавтоинспекции провели с воспитанниками детского сада мероприятие «Главный пассажир!».

«Автоинспекторы в игровой форме напомнили дошкольникам правила поведения на дороге, в особенности в зимний период времени. Также дети узнали о правилах поведения в общественном транспорте и в салоне автомобиля. Для закрепления полученных знаний полицейские и ЮИДовцы провели с детьми практические занятия в импровизированном автобусе и на транспортной площадке», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятия полицейские вручили участникам тематические раскраски.