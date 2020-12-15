РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В подмосковном Подольске изменилось расписание движения автобусов по маршруту №407 (станция Подольск - Москва (метро «Лесопарковая»), сообщается в группе «Автоколонна 1788 г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«К сведению пассажиров! С 14 декабря изменилось расписание по маршруту №407 (станция Подольск - Москва (метро «Лесопарковая»). Действует новое расписание», - говорится в сообщении.

С новым расписанием отправления автобусов от станции Подольск в будни и выходные дни, а также от станции метро «Лесопарковая» в будни и выходные можно ознакомиться в группе автоколонны №1788 в соцсети «ВКонтакте».