РИАМО - 15 дек. Согласно данным Центрального банка России, официальные курсы доллара и евро на предстоящий четверг значительно выросли, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро на 16 декабря повысился на 59,99 копейки и составил 89,18 рубля. Курс доллара увеличился на 51,81 копейки и достиг 73,44 рубля», — говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 55,5 копеек, до 80,52 рубля.

Ранее директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что рубль на текущий момент крайне недооценен, нацвалюта может укрепиться до 65-66 рублей за доллар в долгосрочной перспективе.

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