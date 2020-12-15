РИАМО - 15 дек. В подмосковном Реутове возобновляют возведение 16-го корпуса-долгостроя ЖК «Новокосино-2», один из дольщиков которого сумел задать вопрос о судьбе стройки президенту РФ Владимиру Путину, говорится в сообщении пресс-службы регионального Фонда защиты прав дольщиков Московской области.

Этот 11-секционный дом переменной этажности рассчитан на 1396 квартир, которые практически все были куплены дольщиками. Но в 2016 году, когда по плану дом должны были вводить в эксплуатацию, застройщик обанкротился. Два года назад вопрос о достройке дома был задан во время прямой линии с Путиным. Президент пообещал помочь людям.

«Во исполнение поручения президента ЖК был рассмотрен в рамках Наблюдательного совета федерального Фонда (защиты прав дольщиков - ред.) и передан для завершения строительства в региональный Фонд, для которого объект стал первым проектом в рамках работы по решению проблем дольщиков в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Всего Фонд планирует решить проблемы дольщиков 98 жилых комплексов в Подмосковье до конца 2023 года.

«Региональный Фонд официально стал застройщиком ЖК «Новокосино-2» в Реутове. По нему было отдельное поручение президента, так что завершение строительства жилого комплекса будет полностью финансироваться из федерального бюджета. 1380 граждан получат ключи от новых квартир, общая площадь которых составляет порядка 120 тысяч квадратных метров», - сказал директор регионального Фонда защиты прав дольщиков Виталий Донченко.

По его словам, на завершение строительства объекта выделено 2,8 миллиарда рублей, работы идут по графику.

«Получили разрешение на строительство, необходимые технические условия для подключения к коммуникациям и сейчас подошли к финальной стадии и уже в январе выйдем на строительную площадку, чтобы в конце 2022 года передать гражданам ключи от их квартир», - добавил Донченко.

В настоящее время на стройплощадке убрали строительный мусор, откачали воду из подземного паркинга, идет техническая экспертиза и подготовка к проектно-изыскательским работам, также специалисты обследовали конструкцию на безопасность, завершили геодезические и экологические изыскания.

«В целом активно идут работы на объекте, после стольких лет ожидания. Особенно от дольщиков хотим поблагодарить структуры Московской области, которые оперативно взялись за работу на объекте. Администрацию Реутова и МЧС, которые помогли с откачкой воды из паркинга, Главгосстройнадзор региона за оперативную работу и контроль за объектом, МособлЦНИЛ и, конечно же, Фонд защиты прав дольщиков, который ведет постоянную работу по нашему ЖК и держит граждан в курсе», - сказала в ходе осмотра объекта дольщик Ольга Иванова.