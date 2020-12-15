РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Старт зимнему сезону и эстафете зажжения новогодних елок в парках дали в подмосковном Красногорске во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Праздник зажжения огней на новогодней елке состоялся в экопарке «Губайловский». Клоуны Карандаш и Ластик провели для маленьких гостей конкурсы, а Дед Мороз и Снегурочка поздравили их с наступающим Новым годом. Ребята танцевали, загадывали и отгадывали загадки, водили с аниматорами хоровод.

«Сегодня зажглась наша первая елка, дан старт эстафете зажжения елок в парках. Пришло много детей – как постоянные посетители, так и новые ребята», - сказал директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

Он отметил, что на площадке деревянного зодчества в парке «Губайловский» установили ель высотой 12 метров. Для ее украшения потребовалось порядка 210 шариков.

«Всего у нас будет зажжено 8 елок - во всех наших парках и микрорайоне Павшинская пойма. Мы завершим эстафету 20 декабря в городском парке. В этот же день мы также откроем резиденцию Деда Мороза», - добавил Ковтун.

Кроме того, он напомнил, что во вторник МАУК «Парки Красногорска» запустило проект «Дед Мороз TV». На сайте учреждения можно будет посмотреть новогодние программы с участием юных воспитанников театра «Забияки» Дома культуры «Опалиха».