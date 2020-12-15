РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. Сотрудники полиции городского округа Мытищи задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» возле одного из домов на улице Селезнева был выявлен 35-летний гражданин, зарегистрированный в Волгоградской области.

«В результате проверки документов установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Злоумышленника арестовали.