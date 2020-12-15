РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Волонтеры подмосковного Подольска продолжают оказывать помощь горожанам на самоизоляции, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтерский центр Подольска продолжает поддерживать жителей в условиях пандемии. Ежедневно оперативный штаб принимает обращения жителей. Чаще всего волонтерам поступают просьбы о помощи с доставкой лекарств, продуктов людям, которые находятся на самоизоляции», - говорится в сообщении.

Волонтерскому центру требуются добровольцы. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-64-79. За необходимой помощью горожане могут обратиться по телефону: 8(496)750-04-93 (волонтерский центр округа) или 8(800)200-34-11 (горячая линия областного штаба).