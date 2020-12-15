РИАМО - 15 дек. Анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в Большой театр в Москве, из здания эвакуировали людей, сообщает РИА Новости.

«Около 500 человек эвакуировали из здания Большого театра в центре Москвы в связи с угрозой взрыва», — сказал источник в экстренных службах.

На место прибыли оперативные службы города. Помещения театра проверяются специалистами. ​​

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