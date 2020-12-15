РИАМО – 15 дек. Свыше 28,5 тысяч россиян уже привились от коронавируса в разных регионах России, регистр привитых граждан ведет Минздрав РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Во всех регионах страны развернуто 89 медорганизаций, принимающих оптовые партии вакцины от Covid-19 для распределения», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в 85 регионах РФ выявили 26 689 новых случаев коронавируса. Из тех, у кого выявили коронавирус за сутки, 19,4% не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки скончались 577 пациентов с Covid-19, полностью выздоровели после инфекции 24 813 человек.

С начала пандемии в России выявлено 2 707 945 случаев коронавируса, зафиксировано 47 968 летальных исходов, выздоровело 2 149 610 человек. ​

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- В Москве будут проверять соблюдение антиковидных мер по материалам соцсетей. Размещенное в Сети видео с нарушением мер по коронавирусу может быть поводом для назначения штрафа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.