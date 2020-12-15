РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Неизвестные подожгли автомобиль предпринимателя на парковке у дома на улице Генерала Смирнова подмосковном Подольске, происшествие попало на видео, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета многоквартирного дома №11 Виктор Макаров.

«В ночь с 14 на 15 декабря в 2:36 двое неизвестных облили бензином и подожгли автомобиль KIA Sorento на парковке возле многоквартирного дома №11 на улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики. На видео можно увидеть, как раздался хлопок и произошла огненная вспышка. Сработало несколько сигнализаций, жители дома и хозяин выбежали тушить авто. Они нашли на треть полную 5-литровую бутылку с жидкостью, похожей на бензин. Когда приехали пожарные, огонь уже потушили. В иномарке сильно обгорел салон», - сказал Макаров.

Происшествие попало на 24 камеры наружного наблюдения, которые жители установили за свой счет во дворе. Видео происшествия, снятое с разных ракурсов, передали в правоохранительные органы.

«У пострадавшего свой бизнес, он занимается горюче-смазочными материалами. В начале ноября на него также совершали нападение, которое попало на видео», - уточнил Макаров.

Оперативный комментарий от правоохранительных органов получить не удалось.