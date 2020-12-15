РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 дек. Сотрудники полиции в Домодедове проведут комплекс организационных и профилактических мероприятий в преддверии Нового года и Рождества, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«Совместно с представителями Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» организовано проведение профилактических мероприятий по патрулированию лесных участков с целью недопущения незаконной вырубки и охраны хвойных пород деревьев», - говорится в сообщении.

Также проверят объекты розничной продажи пиротехники и хвойных деревьев на предмет соблюдения правил и требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

«Перед началом мероприятий все предполагаемые объекты с большим скоплением граждан будут обследованы инспекторами-кинологами со служебными собаками на предмет поиска и обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств», - отмечается в сообщении.

Для обеспечения общественного порядка будут задействованы усиленные полицейские наряды. Также будут привлечены сотрудники частных охранных организаций, дружинники Народной дружины городского округа Домодедово и казаки Домодедовского хуторского казачьего общества.

«Кроме этого, будут сформированы дополнительные резервы из сотрудников полиции с незамедлительной готовностью к выезду к местам осложнения оперативной обстановки», - добавляется в материале.