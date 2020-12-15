РИАМО - 15 дек. Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Красногорске (147) и Сергиевом Посаде (112), по всей области за сутки выявили 1392 случая, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 130 697 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 540 человек. Выздоровели и выписались 92 219 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в Звездном городке, Кашире, Рошале, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Серебряных Прудах, Шаховской, Талдоме. По одному случаю выявили в Волоколамске, Электрогорске.

По два случая за сутки выявили во Власихе, Рузе, по три — в Котельниках, Озерах, по четыре — в Бронницах, Протвине, пять — в Серпухове, по шесть — в Богородском округе, Лосино-Петровском, семь — в Пущине. По девять случаев выявили в Ленинском округе, Павловском Посаде. По десять — в Дубне, Пушкине, во Фрязине, Ступине, Черноголовке.

В Электростали выявили 12 новых случаев Covid-19, по 13 — в Наро-Фоминске, Жуковском, 14 — в Шатуре, по 15 — в Истре, Люберцах, по 16 — в Краснознаменске, Воскресенске, по 17 — в Можайске, Ивантеевке, по 18 — в Дзержинском, Долгопрудном, по 19 — в Химках, Чехове.

В Щелкове и Домодедове выявили по 20 случаев коронавируса за сутки, 23 — в Мытищах, 25 — в Лыткарине, 26 — в Лобне, 28 — в Реутове, по 31 — в Егорьевске, Солнечногорске, 36 — в Луховицах, 37 — в Дмитрове.

По 45 случаев выявили в Балашихе, Зарайске, 47 — в Коломне, 56 — в Орехово-Зуеве, 58 — в Подольске, 60 — в Раменском, 62 — в Клину, 65 — в Одинцове, 84 — в Королеве.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- В Москве будут проверять соблюдение антиковидных мер по материалам соцсетей. Размещенное в Сети видео с нарушением мер по коронавирусу может быть поводом для назначения штрафа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.