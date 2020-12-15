РИАМО - 15 дек. Жена российского актера Сергея Шакурова опровергла информацию, появившуюся в СМИ, о его госпитализации, сообщает Федеральное агентство новостей.

В СМИ появилась информация, что актер доставлен в больницу в тяжелом состоянии с коронавирусом. При этом артист переболел инфекцией в октябре и был выписан из больницы.

«Позднее супруга артиста опровергла слухи о повторной госпитализации мужа в разговоре с журналистами. Она заявила, что Шакуров уже переболел коронавирусом и сейчас находится на съемках», - говорится в сообщении.

Здоровью Шакурова ничего не угрожает.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- В Москве будут проверять соблюдение антиковидных мер по материалам соцсетей. Размещенное в Сети видео с нарушением мер по коронавирусу может быть поводом для назначения штрафа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.