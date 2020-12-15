РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска изменилось время отправления автобусов на маршруте №29 (станция Подольск - станция Гривно), сообщается в группе «Автоколонна 1788 г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

С 13 декабря начали действовать изменения в расписании автобуса на маршруте №29 (станция Подольск - станция Гривно).

«Рейсы от автобусной остановки «станция Подольск» в 10:22 и 12:08 перенесли на 10:35 и 12:14. Рейсы от автобусной остановки «станция Гривно» в 11:10 и 20:20 заменили на 11:26 и 20:28», - говорится в сообщении.

Маршрут следования рейсовых автобусов: Революционный проспект - Рабочая улица - Комсомольская улица (обратно: Матросская улица) - Большая Серпуховская улица - Симферопольская улица - Индустриальная улица - Школьная улица - Красная улица - улица Победы - улица Ленина - Ихтиманская улица.