РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Во вторник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий встретился с призывниками в Люберецком объединенном военном комиссариате, новобранцы уже отправляются к местам своей службы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Каждый настоящий мужчина должен отдать свой воинский долг Родине. Искренне желаю всем вам хорошей службы! Вы освоите азы военной профессии, узнаете, что такое настоящая дружба! Армия закаляет тело и дух, делает из юношей настоящих мужчин! «Я служил!» - звучит гордо! И всегда помните, что дома вас очень ждут! Успехов вам, парни!» – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в такие моменты все молодые люди испытывают волнение, ведь впереди их ждет неизвестность. Но после службы все воспринимается по-другому.

«Сегодня Вооруженные силы России находятся на хорошем уровне. Я считаю, что парням, которые уходят служить, надо посмотреть на жизнь с другой стороны. Как правило, из армии парни приходят повзрослевшими, возмужавшими, окрепшими. Там формируется мужская дружба, взаимовыручка», – добавил Ружицкий.

По словам военного комиссара городского округа Люберцы Александра Королева, многие призывники заранее знают, где бы хотели служить.

«Обязательно скажите о своих предпочтениях во время распределения, к вашим словам прислушаются. Вы получите полезные для вас знания, вам будет интересно служить», - отметил он.

Ряды вооруженных сил Российский Федерации пополнили 42 молодых человека, из них 24 люберчанина прошли специальную подготовку по военно-учетным специальностям по линии Люберецкого отделения ДОСААФ России.