РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В Подольской городской поликлинике №1 началась вакцинация жителей от коронавируса, записаться можно через портал госуслуг или по телефону, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Для вакцинации используют вакцину комбинированную векторную «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Подходит для жителей с 18 до 60 лет. В случае, если человек переболел коронавирусной инфекцией, то вакцинация ему не показана в течение шести месяцев с момента выздоровления.

«В ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника №1» началась вакцинация от Covid-19. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг (uslugi.mosreg.ru). Предварительно необходимо пройти ИФА-тестирование и осмотр терапевта», - говорится в сообщении.

По телефону: 8(996)965-40-57 в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные с 8:00 до 14:00 также можно записаться в лист ожидания на вакцинацию и уточнить интересующие вопросы, связанные с вакцинацией.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- В Москве будут проверять соблюдение антиковидных мер по материалам соцсетей. Размещенное в Сети видео с нарушением мер по коронавирусу может быть поводом для назначения штрафа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять депутатов Госдумы снова заболели коронавирусной инфекцией. За все время пандемии коронавирус выявили у 157 депутатов.​

- В Москве утвердили размер выплат студентам, работающим в поликлиниках в период пандемии. Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц.

- За сутки в России зарегистрировали 26 689 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 392 больных. В Москве - 5 418.

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.