РИАМО - 15 дек. Загруженность столичных дорог днем во вторник составляет восемь баллов из 10 возможных и может вырасти до девяти баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Уже на дорогах восемь баллов. Загруженность может вырасти до девяти баллов. А вот вечером, после 20:00, станет свободнее», - говорится в сообщении.

В связи с проведением дорожных работ движение ограничено на внутренней стороне 82-го километра МКАД, развязке МКАД и Волоколамского шоссе, 53-м километре МКАД на внутренней и внешней сторонах, а также на Северянинском путепроводе.