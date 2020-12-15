РИАМО - 15 дек. Жилой дом для переселения по программе реновации построят в столичном районе Марьина Роща в 2022 году, строительство уже стартовало, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2022 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом представляет собой односекционное здание, возводимое по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют керамогранитной плиткой.

Всего в доме будет 144 квартиры. Общая площадь квартир составит более 8 тысяч квадратных метров.