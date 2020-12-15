РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Предприниматели Подольска могут 16 декабря принять участие в онлайн-конференции по изменениям законодательства, расширяющим сферу действия патентной системы, особенностям ее применения в связи с прекращением действия ЕНВД, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

Участники онлайн-конференции узнают об изменениях законодательства, расширяющих сферу действия патентной системы, особенностях ее применения в связи с прекращением действия ЕНВД, сроках и порядке подачи заявления на получение патента. В рамках конференции предусмотрена возможность задать вопросы по рассматриваемой теме в письменном виде в чате.

«УФНС России по Московской области 16 декабря в 11:00 приглашает индивидуальных предпринимателей, которые не применяют патент, принять участие в онлайн-конференции по теме: «Новые возможности применения патента в связи с отменой ЕНВД». Она пройдет на базе информационной площадки открытого диалога «РСН – Infоrmation». Спикер мероприятия - начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов управления Елена Глазунова», - говорится в сообщении.

Экспертами Центра правовой поддержки при РСН выступят ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» и консультант по налогам и сборам Никита Болтинский.

Модератором будет председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков, председатель общественного совета при УФНС России по Московской области Вадим Винокуров.

Предварительная регистрация обязательна. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

По всем техническим вопросам нужно обращаться к руководителю IT отдела РСН Дмитрию Кулагину на почту: kulagin@medpharma.ru.